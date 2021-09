Rissa in strada nel milanese, morto 22enne (Di giovedì 30 settembre 2021) Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a seguito delle ferite riportate in una Rissa avvenuta per strada tra diversi giovani a Pessano con Bornago, nel milanese. Lo rendono noto i carabinieri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Un ragazzo di 22 anni èquesta notte a seguito delle ferite riportate in unaavvenuta pertra diversi giovani a Pessano con Bornago, nel. Lo rendono noto i carabinieri, ...

Advertising

ilfaroonline : Notte di sangue nel milanese, scoppia una rissa in strada: 22enne muore accoltellato - splendente55 : Rissa in strada nel Milanese: 21enne muore accoltellato - zazoomblog : Pessano con Bornago rissa a sprangate in strada: morto 22enne grave un 16enne - #Pessano #Bornago #rissa… - EsuleMazzini : Siamo alla barbarie Rissa in strada nel Milanese: 21enne muore accoltellato - Raffael74738563 : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Il cdx dopo il voto ha due possibilità: -rissa condominiale e resa dei conti (colpa mia, colpa tua, colpa… -