Operazione antidroga nel sud Pontino, Stefanelli resta in silenzio davanti al giudice (Di giovedì 30 settembre 2021) Minturno – Qualche giorno fa, il 24 settembre, la Guardia di Finanza di Formia ha eseguito un’ordinanza a firma del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma Massimo Maresca (leggi qui) che prevedeva l’applicazione di 14 misure restrittive per una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tra le quali figura anche Giuseppe Stefanelli, 48enne di Minturno fratello del sindaco Gerardo. Ieri mattina s’è svolto l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Stefanelli davanti al giudice di Cassino, Vittoria Sodani, in rogatoria da Roma. D’altro canto a coordinare l’Operazione che ha portato al provvedimento del Gip capitolino è stato il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, Corrado ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Minturno – Qualche giorno fa, il 24 settembre, la Guardia di Finanza di Formia ha eseguito un’ordinanza a firma delper le indagini preliminari del tribunale di Roma Massimo Maresca (leggi qui) che prevedeva l’applicazione di 14 misure restrittive per una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tra le quali figura anche Giuseppe, 48enne di Minturno fratello del sindaco Gerardo. Ieri mattina s’è svolto l’interrogatorio di garanzia di Giuseppealdi Cassino, Vittoria Sodani, in rogatoria da Roma. D’altro canto a coordinare l’che ha portato al provvedimento del Gip capitolino è stato il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, Corrado ...

Advertising

CronacheNuoresi : #Nuoro. Maxi operazione antidroga in Sardegna: 30mila piante di #marijuana sequestrate e 8 arresti - #cronaca… - boettoisabella1 : RT @ilgiornale: Tra le zone in cui la Squadra Mobile ha operato anche il quartiere del Pilastro, lo stesso della celebre e criticata citofo… - morettweet : RT @ilgiornale: Tra le zone in cui la Squadra Mobile ha operato anche il quartiere del Pilastro, lo stesso della celebre e criticata citofo… - ilgiornale : Tra le zone in cui la Squadra Mobile ha operato anche il quartiere del Pilastro, lo stesso della celebre e criticat… - salernotoday : Blitz antidroga al porto di Salerno, la rabbia di Vicinanza (Cisal): 'Annunziata si dimetta' -