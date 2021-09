Open House Roma 2021 | per scoprire la città più segreta

(Di giovedì 30 settembre 2021) Torna il prossimo 2 e 3 ottobre, dopo la sosta forzata dello scorso anno, Open House Roma, la manifestazione che apre – letteralmente – le porte di case private, edifici storici e architetture contemporanee della città: sono più di 200, nello specifico, i luoghi che saranno visitabili gratuitamente (ma con prenotazione obbligatoria e dietro presentazione del green pass, che non è tuttavia richiesto per le visite private all’aperto), dalle architetture storiche come la Casa delle Armi di Luigi Moretti al Foro Italico, a quelle modernissime, come la sede di BNL a Tiburtina, dalle case private, come la House of Dust di Antonino Cardillo, al cinema Troisi da poco restaurato.

Advertising

ItalyMFA : #VociFarnesina??? La #Farnesina ospita un’importante collezione d'arte e design contemporanei #CollezioneFarnesina.… - ItalyinLyon : RT @ItalyMFA: #VociFarnesina??? La #Farnesina ospita un’importante collezione d'arte e design contemporanei #CollezioneFarnesina. Dal 2 ott… - ItalyinAO : RT @ItalyMFA: #VociFarnesina??? La #Farnesina ospita un’importante collezione d'arte e design contemporanei #CollezioneFarnesina. Dal 2 ott… - jooliafoto : RT @MakerFaireRome: C'è grande attesa per l''Open House' di @SonyCSLParis, Gold #Partner di Maker Faire Rome e pronto ad accoglierei i visi… - socialmediacosi : RT @MakerFaireRome: C'è grande attesa per l''Open House' di @SonyCSLParis, Gold #Partner di Maker Faire Rome e pronto ad accoglierei i visi… -

Ultime Notizie dalla rete : Open House

Adnkronos

...sia in solitaria sia in cooperativa a due giocatori e presenterà il più grande e vario 'world' ... Disciples: Liberation 22 ottobre : The Dark Pictures:of Ashes 26 ottobre : Marvel's ...ROMA - Sabato 2 ottobre, nell'ambito dell'evento 'Roma 2021 ', che prevede l'apertura gratuita concentrata in un solo fine settimana di edifici della Capitale notevoli per le loro caratteristiche architettoniche, si svolge una nuova ...Trilussa lo scelse come suo studio e dimora e lì visse fino alla sua morte nel 1950. Ma il poeta romano non fu l'unico artista a lasciarsi ispirare da Palazzo Corrodi, oggi sede della Cassa Geometri.Trilussa lo scelse come suo studio e dimora, e lì visse fino alla sua morte nel 1950. Ma il poeta romano non fu l’unico artista a lasciarsi ispirare da ...