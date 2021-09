Malore in casa dopo la cena: Daniela muore a 36 anni davanti al compagno (Di giovedì 30 settembre 2021) Aveva soltanto 36 anni la donna che, martedì sera, è morta a Porto d'Ascoli a causa di un Malore che l'ha colta mentre si trovava nell'abitazione del compagno. Si chiamava Daniela Santarelli ed era ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Aveva soltanto 36la donna che, martedì sera, è morta a Porto d'Ascoli a causa di unche l'ha colta mentre si trovava nell'abitazione del. Si chiamavaSantarelli ed era ...

