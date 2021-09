Le prime pagine inglesi: “Ronaldo in soccorso”. Su Juve-Chelsea: “Brutta notte per i Blues” (Di giovedì 30 settembre 2021) Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi inglesi hanno dedicato ampio spazio alla vittoria in Champions League del Manchester United che, contro il Villarreal, ha ottenuto un successo nel finale grazie a Cristiano Ronaldo che ha così conquistato le copertine di tutti i giornali. Poi c’è spazio anche della sconfitta del Chelsea che ha perso contro la Juventus, il Daily Express Sport ha così titolato: “Tuchel sbaglia, Brutta notte per i Blues”, mentre sullo United: “Ronaldo in soccorso”. Sulla stessa linea d’onda anche Mirror e Star Sport. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Ledei principali quotidiani sportivihanno dedicato ampio spazio alla vittoria in Champions League del Manchester United che, contro il Villarreal, ha ottenuto un successo nel finale grazie a Cristianoche ha così conquistato le copertine di tutti i giornali. Poi c’è spazio anche della sconfitta delche ha perso contro lantus, il Daily Express Sport ha così titolato: “Tuchel sbaglia,per i”, mentre sullo United: “in”. Sulla stessa linea d’onda anche Mirror e Star Sport. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

