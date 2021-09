Lazio, problema al ginocchio per Immobile (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Ciro Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca al 40esimo del match contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber della Lazio, dopo un breve colloquio con Sarri e lo staff, è uscito per un problema ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Ciroè costretto ad alzare bandiera bianca al 40esimo del match contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber della, dopo un breve colloquio con Sarri e lo staff, è uscito per un...

