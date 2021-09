Juventus, Conte esalta Chiesa: “Ha tutto per diventare un top” (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex allenatore di Juventus e Inter, Antonio Conte, ora opinionista a Sky Sport, ha detto la sua sul match di Champions League che ha visto protagonisti i bianconeri contro il Chelsea Campione d’Europa. Nella sua analisi, il tecnico leccese ha usato importanti parole di elogio per Federico Chiesa, ieri sera match winner: “Chiesa ha tutto per diventare un top, ha dimostrato disponibilità anche alla Fiorentina facendo il quinto a centrocampo. Se non diventa un top, è solo colpa sua” L'articolo proviene da tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex allenatore die Inter, Antonio, ora opinionista a Sky Sport, ha detto la sua sul match di Champions League che ha visto protagonisti i bianconeri contro il Chelsea Campione d’Europa. Nella sua analisi, il tecnico leccese ha usato importanti parole di elogio per Federico, ieri sera match winner: “haperun top, ha dimostrato disponibilità anche alla Fiorentina facendo il quinto a centrocampo. Se non diventa un top, è solo colpa sua” L'articolo proviene dajuve24.it.

