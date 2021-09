“Indagini della procura”. Enrico Varriale, la notizia scuote il mondo Rai. Accuse gravi da ex compagna (Di giovedì 30 settembre 2021) Dallo scorso 27 settembre il gip Monica Cancio ha disposto una misura cautelare nei confronti di Enrico Varriale, noto giornalista sportivo e figura televisiva legata a Rai Sport: “Divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”, seguita da due prescrizioni “non comunicare con lei” nemmeno “per interposta persona” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. Una conseguenza avvenuta dopo che l’ex compagna lo ha denunciato per la prima volta, accusandolo di stalking e non solo: “Mi ha ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”, questa una parte delle Accuse di quest’ultima contro Enrico ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 settembre 2021) Dallo scorso 27 settembre il gip Monica Cancio ha disposto una misura cautelare nei confronti di, noto giornalista sportivo e figura televisiva legata a Rai Sport: “Divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”, seguita da due prescrizioni “non comunicare con lei” nemmeno “per interposta persona” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. Una conseguenza avvenuta dopo che l’exlo ha denunciato per la prima volta, accusandolo di stalking e non solo: “Mi ha ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”, questa una parte delledi quest’ultima contro...

