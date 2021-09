Imprese | Assiteca | importante crescita risultati | utile netto +22%

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ricavi lordi pari a euro 87 milioni (euro 80,5 milioni al 30/6/2020, +8%); Ebitda pari a euro 16,8 milioni (euro 15,1 milioni al 30/6/2020, +11%); Ebitda margin pari al 19,3% dei ricavi lordi (18,8% nel 2020) e al 22% dei ricavi netti (20,9% nel 2020); Ebit pari a euro 11,7 milioni (euro 9,8 milioni al 30/6/2020, +19%); risultatopari a euro 6,6 milioni (euro 5,5 milioni al 30/6/2020, + 22%); posizione finanziaria netta adjusted pari a euro 24,5 milioni con un miglioramento di euro 0,5 milioni rispetto al precedente esercizio (25 milioni al 30/6/2020); proposto dividendo pari a euro 0,07 per azione. Sono solo alcuni dei principali dati del progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2021 approvato oggi dal consiglio di amministrazione diS.p.a., il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel ...

E questo ultimo anno e mezzo come è andato per voi? Alla base del buon andamento di Assiteca c'è ... La pandemia ha contribuito a creare un legame più profondo con le imprese, che abbiamo potuto ...