Il mondo del calcio è pronto ad una rivoluzione: la proposta della FIFA (Di giovedì 30 settembre 2021) Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere solamente un’idea utopistica, potrebbe invece presto diventare realtà. Mondiali di calcio ogni due anni a partire dal 2026, e mese di ottobre dedicato interamente alle qualificazioni, in modo da ridurre le soste per le nazionali durante l’anno. Come si legge sul quotidiano spagnolo Marca, il presidente della FIFA Gianni Infantino, è il primo promotore di questa riforma. Per questo motivo, verrà portata ai voti al prossimo Congresso di Zurigo previsto per l’inizio del 2022. Per approvare la proposta, saranno necessari 106 voti positivi su 211. Infantino riforma FIFAUn provvedimento che, se dovesse venire approvato, rivoluzionerebbe il mondo del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere solamente un’idea utopistica, potrebbe invece presto diventare realtà. Mondiali diogni due anni a partire dal 2026, e mese di ottobre dedicato interamente alle qualificazioni, in modo da ridurre le soste per le nazionali durante l’anno. Come si legge sul quotidiano spagnolo Marca, il presidenteGianni Infantino, è il primo promotore di questa riforma. Per questo motivo, verrà portata ai voti al prossimo Congresso di Zurigo previsto per l’inizio del 2022. Per approvare la, saranno necessari 106 voti positivi su 211. Infantino riformaUn provvedimento che, se dovesse venire approvato,rebbe ildel ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che pensavamo. La sfida è rendere la crescita equa,… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - TizianaFerrario : la prima premier del mondo arabo eletta in #Tunisia,Nejla Bouden.Congratulations! Non preoccupatevi prima o poi suc… - ZitelleArturo : RT @manginobrioches: Trattare con la mafia non è reato, dare un tetto e una possibilità di vita dignitosa ai più disgraziati del mondo sì.… - gabryjoy : RT @FmMosca: Il prof #Giorlandino ha detto una cosa che mi ha inquietato. SOLO NOI OCCIDENTALI sperimentiamo vaccini mRNA, nel resto del mo… -