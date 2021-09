Genoa, Caicedo quasi pronto. Ma si ferma Vanheusden (Di giovedì 30 settembre 2021) GENOVA - Porte girevoli nell'infermeria del Genoa . Per un Felipe Caicedo pronto al rientro in gruppo, c'è un Zinho Vanheusden che sarà indisponibile per alcuni giorni. L'attaccante ecuadoriano ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) GENOVA - Porte girevoli nell'infermeria del. Per un Felipeal rientro in gruppo, c'è un Zinhoche sarà indisponibile per alcuni giorni. L'attaccante ecuadoriano ...

TuttoFanta : ??Report #GENOA: ?Problema al muscolo flessore della coscia destra per #Vanheusden. ?#Caicedo procede col recupero.… - ProfidiAndrea : ?? #Genoa, ??????????????????: ecco quando rientra #Caicedo Le novità dal report ufficiale dell'allenamento odierno del Geno… - sportli26181512 : Genoa, Caicedo quasi pronto. Ma si ferma Vanheusden: Ballardini ritroverà il centravanti ecuadoriano durante la pau… - buoncalcio : #Genoa, si ferma #Vanheusden. #Caicedo in gruppo durante la sosta - RGenoana : REPORT MEDICO Il Genoa Cfc rende noto che oggi Vanheusden non ha preso parte all’allenamento per un problema al mu… -

Primocanale - Contro la Salernitana, probabile coppia d'attacco Destro - Ekuban A Salerno dove i tifosi di casa aspettano il Genoa dall'ultimo drammatico spareggio nei playoff di ... Caicedo infatti è ancora fuori. Se ne riparlerà dopo la sosta. Giovanni Porcella - Primocanale.it ...

Genoa, Caicedo verso il recupero Tuttosport Genoa, problemi muscolari per Vanheusden. ancora out Caicedo L'attaccante tornerà in gruppo durante la sosta del campionato. per il belga problema al muscolo flessore della coscia destra ...

Genoa, UFFICIALE: quando rientra Caicedo. Stop muscolare per Vanheusden Il forfait di Felipe Caicedo verso la Salernitana, ma non solo. Due novità dagli aggiornamenti medici che arrivano dal sito ufficiale del Genoa: “Il Genoa Cfc rende noto che oggi Vanheusden non ha pre ...

