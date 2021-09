Elisa Isoardi paparazzata di nuovo con Alessandro e questa volta c’è il bacio (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ o non è di nuovo amore tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo? Il gossip continua a paparazzarli insieme e questa volta la rivista Oggi pubblica anche la foto del bacio. Un bacio tra due ex che sono tornati insieme o un bacio affettuoso tra amici? Elisa Isoardi si considera single da tempo, dopo Matteo Salvini in realtà non ha mai confermato un altro amore. L’imprenditore però è da sempre definito molto innamorato della conduttrice e anche pronto a costruire con lei una famiglia. Le rispettive famiglie si conoscono, Elisa Isoardi conosce bene i genitori di Alessandro Di Paolo, ma non si sa altro. Forse un amore che si era interrotto e che adesso è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ o non è diamore traDi Paolo? Il gossip continua a paparazzarli insieme ela rivista Oggi pubblica anche la foto del. Untra due ex che sono tornati insieme o unaffettuoso tra amici?si considera single da tempo, dopo Matteo Salvini in realtà non ha mai confermato un altro amore. L’imprenditore però è da sempre definito molto innamorato della conduttrice e anche pronto a costruire con lei una famiglia. Le rispettive famiglie si conoscono,conosce bene i genitori diDi Paolo, ma non si sa altro. Forse un amore che si era interrotto e che adesso è ...

