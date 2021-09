eFootball 2022 | l’erede di PES delude i fan | i commenti social

(Di giovedì 30 settembre 2021), da oggi 30 settembre è disponibile il download gratuito deldi PES, longeva serie videoludica targata Konami LogoDa oggi, 30 settembre, è possibile scaricare gratuitamente il nuovo titolo videoludico targato Konami.è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S/X e PC. Il contenuto pesa circa 30 GB e al momento è stata rilasciata una prima versione in cui si possono disputare amichevoli offline con nove squadre (Juventus, Barcellona, Manchester United, Arsenal, San Paolo, Flamengo, Corinthias, Bayern Monaco e River Plate) e match online con i maggiori club europei, sudamericani e asiatici. Tuttavia, il nuovissimo ”” ha deluso tantissimi fan della serie PES, i quali erano in trepidazione per un capitolo che era ...

Il nuovo corso della simulazione calcistica di Konami è finalmente disponibile da oggi. Pro Evolution Soccer è andato definitivamente in pensione, lasciando spazio ad eFootball, nuovo titolo di calcio dell'azienda giapponese che debutta oggi gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Konami ha confezionato un trailer di lancio per celebrare l'arrivo odierno di eFootball 2022 su PC e console. Per celebrare l'arrivo di eFootball 2022, ci sarà una campagna eFootball Kick-Off al lancio. La simulazione calcistica free-to-play di nuova generazione è finalmente disponibile. eFootball presenterà sfide settimanali online e altre novità in attesa del primo grande aggiornamento atteso per quest'anno.