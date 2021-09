Domenico Lucano | l' ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere | ' Ha lucrato sui migranti'

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' su… - alice_cosm : RT @Agenzia_Ansa: L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' sui pres… - francescoaliqu : @petergomezblog @fattoquotidiano Sostenitore e sostenuto dalle Sinistre, ovvero, gli stessi che oggi sono i coloniz… - QdSit : L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia',… - ferociouspie : RT @Agenzia_Ansa: L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' sui pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Lucano

Mi aspettavo un'assoluzione', ha commentato Mimmo. Che ha poi aggiunto: 'Grazie, comunque, lo stesso ai miei avvocati per il lavoro che hanno svolto. Io, tra l'altro, non avrei avuto modo di ...L'ex sindaco di Riace,, è stato infatti condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. ...(PRIMAPRESS) - RIACE (REGGIO CALABRIA) - L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia" sui presunti illeciti nella gestione dei ...L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia", svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. L ...