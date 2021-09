Covid | Speranza | la prossima settimana in Consiglio dei Ministri riaperture e capienze locali

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto, ha dichiarato che il provvedimento che determinerà nuovee stabilirà lemassime di alcunisarà discusso laindei. “Questaabbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la Nota di aggiornamento al DEF. Lasicuramente interverremo su questi temi”, ha detto a margine della presentazione del “Frecciarosa”. Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Con l’introduzione del Green pass il freno a mano sulle discoteche può essere tolto. Ma deve essere fatto in sicurezza e aspetterei il controllo dei ...

...affrettando per capire l'impatto della pandemia di- 19: in alcuni dei paesi più colpiti il gran numero di morti in un periodo relativamente breve ha già provocato una riduzione della...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto oggi alla presentazione a Roma della campagna 'Il vaccino ti salva la vita. Vacciniamoci contro il- 19" lanciata dalla ..."Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid 19": questo il messaggio lanciato dalla nuova campagna della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici), ideata per promuovere l ...Appuntamento organizzato dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) incentrato sul «prendersi cura», per una sanità a misura d’uomo vicina ai bisogni dei malati e integrata su ...