Covid, le notizie di oggi. Digos: nel mirino dei no vax anche Mattarella e Speranza. LIVE (Di giovedì 30 settembre 2021) In corso perquisizioni a carico di quattro persone residenti in varie città italiane nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio no-vax, veicolata sul web anche attraverso insulti e minacce. Bersaglio anche il premier Draghi per le misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia. Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana le somministrazioni di prime dosi sono aumentate del 19,8%, ma ancora 8,3 milioni di italiani sono senza copertura. Giù nuovi contagi, ricoveri ordinari e terapie intensive Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) In corso perquisizioni a carico di quattro persone residenti in varie città italiane nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio no-vax, veicolata sul webattraverso insulti e minacce. Bersaglioil premier Draghi per le misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia. Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana le somministrazioni di prime dosi sono aumentate del 19,8%, ma ancora 8,3 milioni di italiani sono senza copertura. Giù nuovi contagi, ricoveri ordinari e terapie intensive

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di COVID-19 disponibili anche nel nostro paese. - Agenzia_Ansa : I medici di tutto il mondo hanno riscontrato nelle persone colpite dal Covid complicanze neurologiche molteplici e… - Agenzia_Ansa : Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con… - AnsaPuglia : Covid: a Bari 30 operazioni per intubazioni e tracheostomie. Caso più grave 36enne con fistola esofago-tracheale… - USLUmbria2 : RT @Ansa_Umbria: Per analisi Gimbe migliora ancora situazione Covid -