Copa Libertadores 2021: Flamengo seconda finalista (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà il Flamengo a sfidare il Palmeiras nella finale di Copa Libertadores 2021 il prossimo 27 novembre allo stadio Centenario di Montevideo. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Barcelona di Guayalil grazie ad un doppio 2-0, sia all'andata guadagnandosi la possibilità di conquistare il prestigioso trofeo dopo il trionfo del 2019. Copa Libertadores 2021:Flamengo in finale? Fin troppo netta la superiorità dei rossoneri che , trascinati da uno strepitoso Bruno Henrique, autore di una doppietta sia all'andata che al ritorno, ha imposto la legge del più forte. Il Barcelona aveva approcciato bene il match impegnando il portiere avversario Diego Alves in un paio di occasioni, ma la sua spinta offensiva si è esaurita nel giro di un quarto d'ora

