Cesate | cinghiale educato attraversa la strada sulle strisce pedonali

(Di giovedì 30 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un” al Villaggio Ina è stato avvistato dai cittadini mentreva la. Cinghiali a Milano? Qualcuno ricorderà il caso di ottobre 2020, quando due cinghiali erano arrivati in centro città, fino alla Darsena. Un fatto sorprendente come quello accaduto a, quando nelle prime ore del mattino, untds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Ieri su ilS: cercasi unicorno in stazione, tutti gli interventi sulle dimissioni dell’assessore Mazzoldi, avvistame… - ilSaronno : Avvistato cinghiale che… attraversa la strada a Cesate -

Ultime Notizie dalla rete : Cesate cinghiale

Il Notiziario

SARONNO – Il meme dell’unicorno conquista volantini e pilastri in stazione. Dimissioni di Giulia Mazzoldi, dopo i ringraziamenti i problemi di equilibri e nomine. Iniziative per il ...CESATE – Può capitare passando nelle strada che attraversano boschi e parchi che piccoli animali attraversino la strada. O che magari ci si fermi per far passare un cane o un gatto randagio ...