Britney Spears ha vinto ed è libera da suo padre: la giudice ha sospeso Jamie dalla tutela (Di giovedì 30 settembre 2021) Ieri si è svolta un'importantissima udienza per la fine della conservatorship di Britney Spears. Jamie Spears e i suoi avvocati volevano che la tutela fosse chiusa al più presto, probabilmente per evitare di essere indagati. Il legale della popstar invece si è opposto ed ha chiesto alla giudice che Jamie fosse soltanto sospeso, in modo da poter avere il tempo di analizzare tutti i movimenti sui conti della sua assistita negli ultimi 13 anni. Alla fine la giudice ha assecondato la richiesta di Matthew Rosengart e il padre della cantante americana dopo 13 anni è stato sospeso dal ruolo di tutore. Secondo i media americani se la tutela fosse terminata ieri Jamie non ...

