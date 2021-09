Accecò un impiegato delle poste con ammoniaca durante una rapina | 42enne trovato morto in carcere

(Di giovedì 30 settembre 2021) Nel 2020 spruzzòcontro Carol Lindsay in un negozio accecandolo e per questo venne incarcerato. Negli ultimi giorni l’autore dellaè statoin prigione Un uomo incarcerato per aver accecato undi un ufficio postale con sostanze chimiche è statoin. Si tratta delGraham Wise, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accecò impiegato

Negli ultimi giorni l'autore della rapina è stato trovato morto in prigione Un uomo incarcerato per aver accecato undi un ufficio postale con sostanze chimiche è stato trovato morto in ...Negli ultimi giorni l'autore della rapina è stato trovato morto in prigione Un uomo incarcerato per aver accecato undi un ufficio postale con sostanze chimiche è stato trovato morto in ...