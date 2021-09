“7 chili in 7 giorni”, Carlo Verdone e Renato Pozzetto meglio della minestra riscaldata stasera in tv (Di giovedì 30 settembre 2021) “Questa non è una clinica, è un bordello. Io propongo di andare a fare le valigie e di andarcene immediatamente e sospendere ogni pagamento!”. Protestano i ricoverati del casale tra i boschi, adibito a modernissima casa di cura. Sotto la sorveglianza dei direttori-medici, fiduciosi del potere terapeutico della dieta a digiuno totale, interrotto solo dall’assunzione della “pappa”. Un composto strano che dovrebbe dare sazietà ai malcapitati obesi. Dopo 9 anni di studi in medicina a stenti e sforzi, Alfio Tamburini (Carlo Verdone) e Silvano Baracchi (Renato Pozzetto), sono le ‘matres’, i ‘cultori’, i sanificatori di corpo e spirito dell’ambigua clinica, il cui slogan è “7 chili in 7 giorni“, stasera in tv. Forse apprendisti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) “Questa non è una clinica, è un bordello. Io propongo di andare a fare le valigie e di andarcene immediatamente e sospendere ogni pagamento!”. Protestano i ricoverati del casale tra i boschi, adibito a modernissima casa di cura. Sotto la sorveglianza dei direttori-medici, fiduciosi del potere terapeuticodieta a digiuno totale, interrotto solo dall’assunzione“pappa”. Un composto strano che dovrebbe dare sazietà ai malcapitati obesi. Dopo 9 anni di studi in medicina a stenti e sforzi, Alfio Tamburini () e Silvano Baracchi (), sono le ‘matres’, i ‘cultori’, i sanificatori di corpo e spirito dell’ambigua clinica, il cui slogan è “7in 7“,in tv. Forse apprendisti ...

