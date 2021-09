Tempesta d’amore, anticipazioni 30 settembre: la riflessione di Michael (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che giovedì 30 settembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 30 settembre Michael comprenderà che non potrà perdere Rosalie. I due ragazzi faranno pace. La Engel dopo una serata romantica lascerà di stucco Michael rivelando lui di voler ritirare la sua candidatura. La giovane donna confesserà al suo uomo di non aver alcuna intenzione di perderlo. Florian invece, sospetterà che Maja stia soffrendo molto per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 302021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.30comprenderà che non potrà perdere Rosalie. I due ragazzi faranno pace. La Engel dopo una serata romantica lascerà di stuccorivelando lui di voler ritirare la sua candidatura. La giovane donna confesserà al suo uomo di non aver alcuna intenzione di perderlo. Florian invece, sospetterà che Maja stia soffrendo molto per ...

