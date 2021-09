Si ferisce ad una gamba, 21enne muore dissanguato a Novara (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Un giovane immigrato di 21 anni è morto questa notte a Novara. Il ragazzo è stato trovato dall'equipaggio del 118 in strada, in corso Trieste, una delle vie principali del quartiere di S. Agabio, la zona a più alta densità di stranieri della città. Il 21enne era in fin di vita, a causa della perdita di molto sangue, per una ferita a una gamba. Secondo le prime ricostruzioni la ferita sarebbe stata causata da un incidente domestico, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Un giovane immigrato di 21 anni è morto questa notte a. Il ragazzo è stato trovato dall'equipaggio del 118 in strada, in corso Trieste, una delle vie principali del quartiere di S. Agabio, la zona a più alta densità di stranieri della città. Ilera in fin di vita, a causa della perdita di molto sangue, per una ferita a una. Secondo le prime ricostruzioni la ferita sarebbe stata causata da un incidente domestico, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

