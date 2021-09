Serie C 2021 2022 | un gol | noia e qualche sbadiglio tra Piacenza e Legnago

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Match molto blando, a tratti noioso quello giocato traal Garilli. A passare in vantaggio, nel primo tempo sono proprio i padroni di casa con il gol di Cesarini. Il match poi è tutto qui e quasi nessuno riesce a dare pericoli all’avversario. La gara finisce 1-0 per i padroni di casa, che trovano la loro prima vittoria in campionato. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Come detto la partita è stata avara di emozioni, ma l’inizio è stato molto più che scoppiettante. Già al terzo minuto infatti è Cesarini che sblocca il match. Gol però annullato per il fallo di Dubickas su Bondioli. I padroni di casa però, a testa bassa, continuano a caricare e sfondano al 15?. Calcio di rigore, dal dischetto Cesarini, questa volta è tutto regolare e vantaggio. Alla mezz’ora c’è anche la possibilità del raddoppio, ma da due ...

