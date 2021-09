Scuola, 10 positivi e 30 classi in quarantena in provincia di Bergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella settimana dal 20 al 26 settembre si registrano 10 positivi e 30 classi in quarantena in provincia di Bergamo. Lo comunica Ats Bergamo nel consueto report settimanale sul mondo della Scuola. Di queste, 6 sono classi di nidi e materne, 12 di primarie, 7 di secondarie di primo grado 5 di secondarie di secondo grado. Sempre Ats comunica che da inizio anno scolastico, il 13 settembre, sono duemila i tamponi eseguiti: 782 negli ultimi sette giorni. Sempre nell’ultima settimana i nuovi positivi registrati nella provincia di Bergamo sono stati 212, in diminuzione del 17,2% sul periodo precedente, quando erano stati 256. Cala leggermente il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica: da 33 a 31, mentre ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella settimana dal 20 al 26 settembre si registrano 10e 30inindi. Lo comunica Atsnel consueto report settimanale sul mondo della. Di queste, 6 sonodi nidi e materne, 12 di primarie, 7 di secondarie di primo grado 5 di secondarie di secondo grado. Sempre Ats comunica che da inizio anno scolastico, il 13 settembre, sono duemila i tamponi eseguiti: 782 negli ultimi sette giorni. Sempre nell’ultima settimana i nuoviregistrati nelladisono stati 212, in diminuzione del 17,2% sul periodo precedente, quando erano stati 256. Cala leggermente il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica: da 33 a 31, mentre ...

