Prime Video scivola sull'HDR: Juventus Chelsea è un disastro in chiaroscuro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amazon sbaglia totalmente la produzione della partita di Champions League: trasmettendo in 4K ha creato problemi di traffico ad alcuni utenti, che a tratti hanno visto il collegamento saltare. La cosa più grave riguarda però la qualità: senza tone mapping le immagini erano totalmente sballate ... Leggi su dday (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amazon sbaglia totalmente la produzione della partita di Champions League: trasmettendo in 4K ha creato problemi di traffico ad alcuni utenti, che a tratti hanno visto il collegamento saltare. La cosa più grave riguarda però la qualità: senza tone mapping le immagini erano totalmente sballate ...

Advertising

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - team_world : Oggi ci siamo fissati con film e serie TV ?? Ecco le prossime uscite previste su Amazon Prime Video ad ottobre... ta… - NetflixIT : Qualcuno ha chiesto un’altra anteprima esclusiva? Ok, ecco le prime immagini di Sandman, tratto dai fumetti di Neil… - AlbOr_EsSence : RT @TUTTOJUVE_COM: LOCATELLI a Prime Video: 'Siamo in campo per vincere e dobbiamo continuare così. Chelsea forte, ma abbiamo dimostrato di… - enzoterex : RT @cenciokcab: prime video oggi -