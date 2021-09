Nettuno dice no alla violenza contro donne e minori

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 settembre 2021)– Si è tenuto presso l’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato diil convegno promosso dProcura della Repubblica di Velletri in collaborazione con Polizia di Stato, Asl Roma 6 e i Comuni die Anzio, che ha avuto come obiettivo quello di presentare il Protocollo Operativo Interisituzionale per la promozione di azioni e politiche attive finalizzareprevenzione e al contrasto del fenomeno della. Questo protocollo si pone come obiettivo quello di realizzare una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime didi genere e di persone in condizione di particolare vulnerabilità. Ad introdurre il Convegno il direttore dell’Istituto per ...