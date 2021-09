Nel Congo torna la caccia alla streghe. Le vittime, tutte anziane, bruciate vive nei loro villaggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) In molte zone dell’Africa la caccia alle streghe non è un retaggio del passato ma una triste realtà. Oggi sono più di 3000, tra donne e bambini, le persone che vivono in campi per streghe, concentrati soprattutto nel Nord del Ghana. Lo denunciava il magazine Salgo al Sud mesi fa. “Le vittime vengono accusate di stregoneria e allontanate dai loro villaggi, espropriate dei loro beni, minacciate di morte, arrestate. Non tutte riescono a sopravvivere: aumentano ogni anno le torture e le morti associate alle accuse di stregoneria”. Africa, tornano i roghi delle streghe E tornano anche i roghi. Ne dà notizia oggi Il Messaggero in un articolo che riferisce quanto avvenuto nel Sud-Kivu, vasta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) In molte zone dell’Africa laallenon è un retaggio del passato ma una triste realtà. Oggi sono più di 3000, tra donne e bambini, le persone che vivono in campi per, concentrati soprattutto nel Nord del Ghana. Lo denunciava il magazine Salgo al Sud mesi fa. “Levengono accusate di stregoneria e allontanate dai, espropriate deibeni, minacciate di morte, arrestate. Nonriescono a sopravre: aumentano ogni anno le torture e le morti associate alle accuse di stregoneria”. Africa,no i roghi delleno anche i roghi. Ne dà notizia oggi Il Messaggero in un articolo che riferisce quanto avvenuto nel Sud-Kivu, vasta ...

