Nadef 2021, Superbonus 110% confermato (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Superbonus al 110% è stato confermato. Lo prevede la Nota di aggiornamento al Def appena approvata dal Consiglio dei ministri. "Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – si legge nell'introduzione della Nadef – consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si sarà inoltre in grado di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale. L'assegno unico universale per i figli verrà messo a regime". L'articolo proviene da Italia Sera.

