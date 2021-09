Milan-Atlético Madrid 1-2, Salvini: “Çakir indegno di San Siro” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Matteo Salvini, al termine di Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League, si è scagliato contro l'arbitro turco Cüneyt Çakir: "Scandalo" Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Matteo, al termine di1-2 di Champions League, si è scagliato contro l'arbitro turco Cüneyt: "Scandalo"

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - Gazzetta_it : Milan, è una beffa pazzesca: l'Atletico vince su rigore (che non c'è) al 97'! - Milan1899__ : RT @86_longo: ?? Considerazioni sparse post Milan-Atletico Madrid ?? Manca un rigore netto al Milan per fallo di mano di Llorente e secondo… - 89FL : RT @86_longo: ?? Considerazioni sparse post Milan-Atletico Madrid ?? Manca un rigore netto al Milan per fallo di mano di Llorente e secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atlético Dalle manette di Mou, all'arbitro Calha e Mr. Bean: Milan - Atletico, social in fiamme L'Atletico supera il Milan 2 - 1 grazie ad un rigore concesso al 93'. Ecco le reazioni dei social

Un cappuccino con Sconcerti: l'Atletico non è il Liverpool, il Milan a Madrid può vincere Il Milan ha giocato molto meglio che a Liverpool, prestazione a mio parere sopravvalutata : l'Atletico non ha quella spinte e quella velocità, mentre il Milan è una squadra che in trasferta può ...

Calcio, Player of the Year Uefa: in lizza Jorginho, fuori Messi La Stampa L'Atletico supera il2 - 1 grazie ad un rigore concesso al 93'. Ecco le reazioni dei socialIlha giocato molto meglio che a Liverpool, prestazione a mio parere sopravvalutata : l'Atletico non ha quella spinte e quella velocità, mentre ilè una squadra che in trasferta può ...