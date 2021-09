Manny Pacquiao | l’annuncio del ritiro e la candidatura

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi, 29 settembre 2021, il dodici volte campione del mondoha annunciato il suodal ring. “È stata la scelta più difficile della mia vita . È difficile accettare che il mio tempo da pugile sia finito, oggi annuncio il mio“, ha dichiarato il pugile filippino in un video postato sui social di quattordici minuti dai toni insofferenti.annuncia ildal ring All’età di quarantadue anni, termina così la sua carriera uno dei più grandi sportivi degli ultimi cinque lustri, capace di regnare incontrastato in 8 categorie mondiali di peso diverse con 72 incontri in carriera di cui 62 vittorie. Il 19 settembre ha annunciato laalla presidenza delle ...

Ai più grandi fan e al più grande sport del mondo, grazie! Grazie per tutti i meravigliosi ricordi. Questa è la decisione più difficile che abbia mai preso, ma sono in pace. Insegui i tuoi sogni, ...Il filippino, unico capace di laurearsi campione mondiale in otto classi di peso differenti, ha annunciato il suo addio al pugilato. E' stata la decisione pi difficile della mia vita , ha scritto su ...All’età di quarantadue anni Manny Pacquiao, termina così la sua carriera uno dei più grandi sportivi degli ultimi cinque lustri, capace di regnare incontrastato in 8 categorie mondiali di peso diverse ...Una decisione nell’aria, perché all’inizio di settembre ha dichiarato che si candiderà alla presidenza delle Filippine alle elezioni del maggio 2022. La politica — Pacquiao aveva accennato al ritiro p ...