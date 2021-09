Le Principesse Selassié non sarebbero principesse: “Il padre è in prigione”, lo scoop di Oggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il padre delle principesse Selassié in prigione Arriva una notizia su tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che ha dello sconvolgente. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi e le protagoniste sono le principesse Selassié. No, non stiamo parlando della loro finta laurea. Venerdì scorso, infatti, Alfonso Signorini fece arrivare una busta in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 settembre 2021) IldelleinArriva una notizia su tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che ha dello sconvolgente. A lanciare loè il settimanalee le protagoniste sono le. No, non stiamo parlando della loro finta laurea. Venerdì scorso, infatti, Alfonso Signorini fece arrivare una busta in L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Principesse Selassié 'GF Vip', Clarissa Selassié confessioni da 'censura' durante la notte: nel suo passato flirt con alcuni calciatori Clarissa senza filtri censurata dalle telecamere del GF Vip ? La confessione di una delle tre principesse Clarissa Selassié ha continuato a destare stupore ed interesse quei telespettatori che ...

in prigione il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè: lo scandalo turba le (finte) principesse del Grande Fratello Vip - ESCLUSIVO ... nel numero in edicola da giovedì il settimanale Oggi rivela che le tre 'principesse etiopi' non sono in realtà principesse, cioè discendenti dal Negus Heilé Selassié, e che il loro padre, Aklile ...

Clarissa senza filtri censurata dalle telecamere del GF Vip ? La confessione di una delle treClarissaha continuato a destare stupore ed interesse quei telespettatori che ...... nel numero in edicola da giovedì il settimanale Oggi rivela che le tre 'etiopi' non sono in realtà, cioè discendenti dal Negus Heilé, e che il loro padre, Aklile ...