Juventus-Chelsea | subito in gol Chiesa a inizio secondo tempo | 1-0 VIDEO

Il VIDEO del gol di Federico Chiesa in Juventus-Chelsea. Il match valido per la seconda giornata di Champions League viene squarciato a inizio secondo tempo dal figlio d'arte, che dopo appena trenta secondi dal fischio arbitrale riceve una bella imbeccata da Bernardeschi e punisce Mendy con un diagonale rasoterra imparabile. On fire Chiesa e i ragazzi di Allegri sono in vantaggio. In alto il VIDEO. SportFace.

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - StefanBoye_ : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUUUT DE CHIESA !!! JUVENTUS ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - serieAnews_com : ?? La #Juventus passa in vantaggio, ma #Evrà aveva sentenziato così all'intervallo: '#Allegri non sarà contento' -