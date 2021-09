Intesa Sanpaolo aderisce alla ventesima edizione di “Invito a Palazzo”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –di, l’iniziativa promossa da ABI per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane. Sabato 2 ottobre saranno aperte gratuitamente, con ingressi contingentati, le Gallerie d’Italia a Milano, Vicenza e Napoli, il Museo del Risparmio a Torino e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo. La manifestazione prosegue fino a sabato 9 ottobre 2021 in forma digitale con podcast, video e visite virtuali sui portali delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d’Italia. Fra le novità, l’iniziativa ‘I sentieri dell’arte con’: un viaggio virtualescoperta delle storie e delle bellezze ...

INTESA SANPAOLO NUOVO MAIN PARTNER DI ARTISSIMA Dopo una partnership progettuale avviata nel 2020, Artissima è felice di annunciare l'ingresso di Intesa Sanpaolo come Main ...