Il Matebook D15 di Huawei è in offerta su Amazon | c’è anche il resto del set up

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua la settimana delle offerte sucon alcune proposte davvero interessanti come ilD15 2021 con il processore Intel Core i5 magari da abbinare per completare il set up con il monitor gaming AOC, il mouse gaming Logitech e la tastiera meccanica di Akko. Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Matebook D15

Huawei MateBook D15 - 699,00 (849,00) Notebook Asus ROG Strix G17 da 17" Ryzen 9. Il computer portatile Huawei MateBook D15 è attualmente disponibile su Amazon al prezzo minimo storico registrato sulla piattaforma.