Grande Fratello Vip 6: Selvaggia Roma smaschera Tommaso Eletti pubblicando la chat privata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Selvaggia Roma ha pubblicato i messaggi privati di Tommaso Eletti: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha attaccato Valentina Nulli Augusti. Tommaso Eletti, dopo essere uscito dal Grande Fratello Vip 6, ha contattato in privato Selvaggia Roma scrivendole messaggi contro la sua ex Valentina Nulli Augusti: l'ex gieffina ha deciso di pubblicare la chat nelle sue storie di Instagram, smascherando così l'ex concorrente di Temptation Island. Gli appassionati di serie televisive lo chiamerebbero crossover, per gli amanti di reality si tratta solo di trash allo stato puro. Selvaggia Roma, ex concorrente del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha pubblicato i messaggi privati di: l'ex concorrente delVip 6 ha attaccato Valentina Nulli Augusti., dopo essere uscito dalVip 6, ha contattato in privatoscrivendole messaggi contro la sua ex Valentina Nulli Augusti: l'ex gieffina ha deciso di pubblicare lanelle sue storie di Instagram,ndo così l'ex concorrente di Temptation Island. Gli appassionati di serie televisive lo chiamerebbero crossover, per gli amanti di reality si tratta solo di trash allo stato puro., ex concorrente del ...

