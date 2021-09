Gifted – il dono del talento è basato su una storia vera?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, alle ore 21:20, su Rai 1, andrà in onda “– Ildel”, film uscito nel 2017 e diretto da Marc Webb. La pellicola, proposta in occasione del ciclo “Mercoledì cinema”, vede nel cast attori come Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer e Lindsay Duncan. Mary, 7 anni, ha perso la mamma, Diane, e vive in Florida con suo zio, Frank Adler, che la cresce e la educa senza l’aiuto di nessuno. L’insegnante Bonnie Stevenson si accorge che Diane ha una straordinaria propensione per la matematica, lo stesso che aveva la sua mamma, suicidatasi dopo non essere riuscita a risolvere le equazioni di Navier-Stokes. Nonostante ciò, lo zio vuole garantire alla piccola un’educazione come quella degli altri bambini e rifiuta la borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio; non è di questo avviso la nonna Evelyn, ...