FC Koln-Greuther Furth | pronostico e possibili formazioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’FCtornerà in azione venerdì 1 ottobre quando cercherà di allungare la sua striscia di imbattibilità a cinque partite e continuare a scalare la classifica della Bundesliga.si recherà al RheinEnergieStadion mentre continua la ricerca della prima vittoria della stagione, con gli ospiti che hanno solo un punto al loro nome. Il calcio di inizio di FCè previsto alle 20:30. Prepartita FC: a che punto sono le due squadre? FCDopo aver appena mantenuto il loro status di Bundesliga la scorsa stagione vincendo la partita dei playoff per la retrocessione, il Colonia ha risposto perfettamente all’inizio della campagna 2021-22. Con il nuovo allenatore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Koln Greuther

Periodico Daily - Notizie

...00 Angoulême CFC - Montpellier HSC (CFA) Galles > Premier League 2021/2022 20:45 Newtown AFC - Aberystwyth Town Germania > Bundesliga 2021/2022 20:30 Hertha Berlino - SpVggFürth Germania > ......00 Angoulême CFC - Montpellier HSC (CFA) Galles > Premier League 2021/2022 20:45 Newtown AFC - Aberystwyth Town Germania > Bundesliga 2021/2022 20:30 Hertha Berlino - SpVggFürth Germania > ...Sports Mole anticipa lo scontro in Bundesliga di venerdì tra FC Koln e Greuther Furth, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. L'FC Koln tornerà in azione venerdì mentre cerc ...Sports Mole anticipa lo scontro di sabato in Bundesliga tra RB Leipzig e Hertha Berlin, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. L'RB Leipzig cercherà di iniziare la stagione ...