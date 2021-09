Ecobonus auto usate, al via le richieste: ecco come funziona (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ finalmente possibile fare richiesta per ottenere l’Ecobonus auto usate con rottamazione. ecco come funziona l’incentivo A partire dalla giornata di ieri è partito l’Ecobonus auto usate con rottamazione, l’incentivo promosso dallo Stato ed inserito nel Decreto Sostegni Bis. I concessionari, tramite l’Ecobonus, potranno registrare le prenotazioni effettuate dai consumatori che hanno un incentivo fino a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ finalmente possibile fare richiesta per ottenere l’con rottamazione.l’incentivo A partire dalla giornata di ieri è partito l’con rottamazione, l’incentivo promosso dallo Stato ed inserito nel Decreto Sostegni Bis. I concessionari, tramite l’, potranno registrare le prenotazioni effettuate dai consumatori che hanno un incentivo fino a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Info_Ricambi : Come ottenere l’Ecobonus per le auto usate? ??Ve lo spieghiamo noi?? - infoiteconomia : Incentivi per le auto usate, partita la corsa all'ecobonus - infoiteconomia : Ecobonus auto usate al via: come funziona - infoiteconomia : Ecobonus per l'acquisto di auto usate: ecco come funziona e come ottenerlo - ApportunityIt : Ecobonus : incentivi per comprare auto usate con contributi fino a 2mila euro - Zazoom -