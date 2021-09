“Drogano il calcio” | Juve | Inter e gli appelli inascoltati di Pecoraro

(Di mercoledì 29 settembre 2021), ex capo procuratore della Figc, lancia accuse precise: ma i suoi strali resteranno lettera morta. Ancora una volta “Plusvalenzentus? Abbiamo dovuto aspettare la Consob. Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come, ad esempio, l’operazione Locatelli.ntus estanno drogando il, se non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juventus e Interil, se non si possono pagare gli stipendi, allora bisogna che ci sia l'intervento della Procura ' . Queste sono le parole di Giuseppe Pecoraro , in merito al recente ...È un attacco durissimo a due grandi storiche delitaliano quello sferrato dall'e x procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro . Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Pecoraro si è scagliato contro Juventus e Inter, prendendo spunto ...Pecoraro prosegue: 'Secondo me si ha timore di affrontare le società e le grandi tifoserie. Il problema delle plusvalenza non riguarda solo la Juve ma anche le altre squadre Sulle plusvalenze della Ju ...Juve e Inter stanno drogando il calcio, se non si possono pagare gli stipendi bisogna che ci sia l’intervento della procura. Se la Consob ritiene che la Juve abbia alterato il mercato, la giustizia sp ...