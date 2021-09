Draghi | Ripresa più forte del previsto grazie ai vaccini | c' è fiducia nell' Italia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (AGI) - Roma, 29 set. - Ihanno consentito il miglioramento del quadro macroeconomico dell'. Nel 2021 il pil crescerà del 6% rispetto al 4,5% preventivato. Marioannuncia in conferenza stampa i progressi del Paese ed è certo di una cosa: "L'ingrediente fondamentale per la crescita è la vaccinazione: il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, gli studenti a scuola. Questa crescita va protetta".sottolinea un altro aspetto della Nadef approvata oggi dal Cdm: "Il debito pubblico è in lieve discesa e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell'alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita". "Ora - prosegue il premier - c'e', fra gli ...

Draghi: Gli ultimi mesi hanno posto problemi che non possiamo risolvere da soli. #Pandemia - Draghi: Per assicurare la sostenibilità della ripresa dobbiamo prima di tutto impedire che ci s…

... la prossima settimana ci sarà la prima cabina di regia sul Pnrr, il piano nazionale die ... Qual è la chiave della crescita? si è poi domandato, è la vaccinazione che ci ha consentito di ...Il secondo punto riguarda ladopo la pandemia: qui la richiesta è di puntare sulla ... Sergio Mattarella e del premier Mario, che incontra le attiviste Greta Thunberg, Vanessa Nakate e ..."Oggi è un momento buono per l'Italia. Il nostro Paese è credibile, come dimostrano il basso d'interesse e lo spread basso. Ma occorre continuare a crescere per mantenere questa credibilità". Lo ha de ...Poi sottolinea: “Il vaccino è l’unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari”. Draghi esulta: “Vaccino alla base della ripresa, gli scolari sono tornati in classe. Infine sulla successi ...