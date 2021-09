Devozione a San Giuseppe: Preghiera del mattino del 29 Settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Mercoledì è giorno di Devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Mercoledì è giorno dia San, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Fiamma_60 : RT @CiaoKarol: San Giuseppe dormiente, la preghiera consigliata da Papa Francesco per risolvere i problemi nella notte, durante il sonno: L… - Paola7460 : RT @CiaoKarol: San Giuseppe dormiente, la preghiera consigliata da Papa Francesco per risolvere i problemi nella notte, durante il sonno: L… - CiaoKarol : San Giuseppe dormiente, la preghiera consigliata da Papa Francesco per risolvere i problemi nella notte, durante il… - Paola7460 : RT @CiaoKarol: Devozione a San Francesco d’Assisi. Oggi, 27 settembre 2021, è il 3° giorno della Novena a Lui dedicata. Chiedi una grazia a… - Rossana179 : RT @CiaoKarol: ?? NOVENA A SAN FRANCESCO D'ASSISI ?? ?? CHIEDI GRAZIE E FAVORI AL POVERELLO ???? -