Crescita e fiducia | la doppia strategia che Draghi si gioca sui mercati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Forse il messaggio più elementare dal punto di vista economico da quando è a palazzo Chigi, ma non per questo scontato. Allo stesso tempo, però, tra i più significativi se la prospettiva è quella che guarda all’Europa e ai. Eccolo il messaggio di Marioal termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza: “Quando l’economia europea si sarà ristabilita in modo definitivo, l’Italia dovrà mantenere la sua credibilità. E la credibilità si mantiene in due modi: rispettando gli impegni e continuando a crescere”. È un messaggio ai partiti spendaccioni che per anni hanno disatteso impegni e scadenze, gonfiando a dismisura il debito pubblico, ma è soprattutto un messaggio che ribalta, o quantomeno attenua, l’immagine dell’Italia che deve fare i compiti a casa. A patto però ...