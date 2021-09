Con Marco Russo una coalizione larga e un messaggio per la sinistra divisa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un candidato sindaco cattolico di provenienza aclista ed espressione di un “civismo progressista”; una coalizione ampia che comprende anche le diverse anime centriste e una sinistra unita sotto lo stesso simbolo: il quadro politico savonese si presenta così alla vigilia delle elezioni del 3-4 ottobre almeno sul versante che si propone di strappare la guida del comune alla destra che l’aveva inopinatamente conquistata cinque anni fa. Il candidato sindaco è Marco Russo, figlio d’arte: suo padre, il compianto Nanni, senatore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un candidato sindaco cattolico di provenienza aclista ed espressione di un “civismo progressista”; unaampia che comprende anche le diverse anime centriste e unaunita sotto lo stesso simbolo: il quadro politico savonese si presenta così alla vigilia delle elezioni del 3-4 ottobre almeno sul versante che si propone di strappare la guida del comune alla destra che l’aveva inopinatamente conquistata cinque anni fa. Il candidato sindaco è, figlio d’arte: suo padre, il compianto Nanni, senatore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

