Commisso | “Napoli fortissimo | ma dovrà pur perderla una partita”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A margine della visita al cantiere del Viola Park, il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato anche in vista della gara con ildi domenica prossima. Queste le sue parole raccolte dai canali social del club: “Nonostante la Prima Squadra sia la più importante sono gli ultimi a visitare il Viola Park. Abbiamo aspettato a portarli qua almeno hanno visto i lavori più avanzati. Hanno fatto le foto di squadra qua, tra un anno vedremo a che punto siamo. I ragazzi sono tutti contenti ma adesso pensiamo al, è una squadra fortissima ma ogni tanto devono anche perdere. Vediamo se i ragazzi ce le faranno, sarà la mia ultimaprima di tornare in America”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Se oggi ilvendesse Ghoulam a 30 milioni, ovviamente vi sarebbe un dubbio e capisco che ...si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità, come ...- "si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l'operazione Locatelli . Juventus e Inter stanno drogando il calcio, se non ...Rocco Commisso commenta l'iniziativa tenutasi al Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina, dove la prima squadra è stata protagonista di un set fotografico. Il presidente statunitense, però, ...I ragazzi sono contenti, ma adesso pensiamo al Napoli, è una squadra fortissima, ma prima o poi dovranno anche perdere. Speriamo che i ragazzi possano farcela, sarà la mia ultima partita prima di ...