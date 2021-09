Cartabianca, Mauro Corona fa una domanda a Bianca Berlinguer e la mette in grande imbarazzo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il noto giornalista e scrittore alpinista Mauro Corona, è tornato dopo circa un anno di squalifica a CartaBianca, ovvero la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Ricorderete sicuramente quanto accaduto lo scorso anno, quando durante una delle discussioni in studio tra Bianca e Corona quest’ultimo ha utilizzato dei termini poco carini nei confronti della donna ed ha scatenato la rabbia dei vertici di Rai 3. Quanto accaduto lo scorso anno ha creato parecchio scalpore, ma Bianca e Corona pare avessero fatto la pace subito dopo qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe stata la stessa Berlinguer a mettere una buona parola, affinché Mauro ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il noto giornalista e scrittore alpinista, è tornato dopo circa un anno di squalifica a, ovvero la trasmissione condotta da. Ricorderete sicuramente quanto accaduto lo scorso anno, quando durante una delle discussioni in studio traquest’ultimo ha utilizzato dei termini poco carini nei confronti della donna ed ha scatenato la rabbia dei vertici di Rai 3. Quanto accaduto lo scorso anno ha creato parecchio scalpore, mapare avessero fatto la pace subito dopo qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe stata la stessare una buona parola, affinché...

