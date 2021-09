Can Yaman annuncia una sorpresa: ecco quale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Can Yaman ha annunciato che il profumo Mania è di nuovo online con una foto inedita Oltre ad essere impegnato sul set delle riprese di Viola come il mare, Can Yaman porta avanti altri progetti lavorativi. L’attore turco, infatti, ha lanciato sul mercato da qualche mese il Can Yaman Mania, la fragranza unisex che porta il suo nome e descritta come “l’essenza della passione”. L’annuncio di questo nuovo profumo ha mandato i fan in visibilio e le varie scorte preparate per gli ordini sono state esaurite in poco tempo. Per far conoscere al meglio il profumo, Can Yaman ha fatto realizzare un apposito sito dove è possibile reperire ogni informazione, trovare delle foto inedite dell’attore turco che si spruzza il profumo ed è possibile ordinarlo. Le prime consegne del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Canhato che il profumo Mania è di nuovo online con una foto inedita Oltre ad essere impegnato sul set delle riprese di Viola come il mare, Canporta avanti altri progetti lavorativi. L’attore turco, infatti, ha lanciato sul mercato da qualche mese il CanMania, la fragranza unisex che porta il suo nome e descritta come “l’essenza della passione”. L’annuncio di questo nuovo profumo ha mandato i fan in visibilio e le varie scorte preparate per gli ordini sono state esaurite in poco tempo. Per far conoscere al meglio il profumo, Canha fatto realizzare un apposito sito dove è possibile reperire ogni informazione, trovare delle foto inedite dell’attore turco che si spruzza il profumo ed è possibile ordinarlo. Le prime consegne del ...

