Boxe | si ritira ufficialmente Manny Pacquiao | “È la decisione più difficile che abbia mai preso”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)Pacquiaio ha annunciatoil ritiro dalla. Una notizia che era ormai nell’aria, dopo la suadi candidarsi alla Presidenza delle Filippine in occasione delle Elezioni del maggio 2022. Il 42enne, considerato tra i migliori pugili di tutti i tempi, ha ufficializzato il suo addio al pugilato con un video su Twitter. “Mentre appendo i miei guantoni da, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto. Ho appena sentito l’ultima campana”, dichiara. “Ai più grandi fan e al più grande sport del mondo, grazie! Grazie per tutti i meravigliosi ricordi. Questa è lapiùchemai ...

Era nell'aria, ora è anche ufficiale. Manny Pacquiao ha deciso di ritirarsi dalla boxe e lo ha annunciato con un lungo video apparso sui suoi profili social: 'Mentre appendo i miei guantoni da boxe, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto Manny Pacquiao. Addio. È difficile per me accettare che il mio tempo da pugile sia finito. Oggi