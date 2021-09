Amici che sbagliano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #morisi #bestia #lega #salvini #giorgetti #ilreleone #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #morisi #bestia #lega #salvini #giorgetti #ilreleone #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MonicaCirinna : Davvero un signore complimenti! Dire a una donna di tacere è tipico di quella cultura di dx che tanto ti ammira! B… - carlaruocco1 : Il tema non è la vita privata di #Morisi, ma quello di cui per anni si è servita la #bestia, ovvero odio, gogne, fa… - UffiziGalleries : #28settembre #Buongiorno amici! Non vediamo l'ora che arrivi sera...Oggi è l'ultimo martedì di apertura degli… - MilenaPapale : RT @MaurizioFuochi: @MilenaPapale @rcassano72 @liliaragnar @a_meluzzi @valy_s @OrtigiaP @mgmaglie ??????????E poi noi che ci facciamo domande, d… - lumontag : RT @NatangeloM: Gli amici che sbagliano - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #morisi #bestia #lega #salvini #giorgett… -