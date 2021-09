Unreal Engine 5: su Steam è disponibile gratis la tech demo 'The Market of Light' (Di martedì 28 settembre 2021) Unreal Engine 5 è ancora in accesso anticipato, ma vediamo sempre più studi di sviluppo che iniziano ad utilizzare questo nuovo motore grafico per portare i propri progetti ad un livello ulteriore di realismo. Ora, possiamo testare con mano la potenza del nuovo motore grafico grazie ad una tech demo disponibile gratuitamente su Steam chiamata "The Market of Light". La tech demo è stata sviluppata dallo studio giapponese Historia Inc. che ha creato tra gli altri titoli il gioco di ruolo "The Caligula Effect 2". Anche se si tratta di una breve demo, questa ci consente di avere un assaggio di ciò che è possibile fare con Unreal Engine 5. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021)5 è ancora in accesso anticipato, ma vediamo sempre più studi di sviluppo che iniziano ad utilizzare questo nuovo motore grafico per portare i propri progetti ad un livello ulteriore di realismo. Ora, possiamo testare con mano la potenza del nuovo motore grafico grazie ad unagratuitamente suchiamata "Theof". Laè stata sviluppata dallo studio giapponese Historia Inc. che ha creato tra gli altri titoli il gioco di ruolo "The Caligula Effect 2". Anche se si tratta di una breve, questa ci consente di avere un assaggio di ciò che è possibile fare con5. Leggi altro...

Advertising

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Su #Steam è disponibile gratis la tech demo in #UnrealEngine5 #TheMarketOfLight. - Eurogamer_it : Su #Steam è disponibile gratis la tech demo in #UnrealEngine5 #TheMarketOfLight. - Tech_Gaming_it : Disponibile GRATIS su Steam una Tech Demo sviluppata in Unreal Engine 5 - GameXperienceIT : Unreal Engine 4, mod porta la Photo Mode ai titoli che ne sono sprovvisti - AtlusITno : Dal modello 3D abbiamo iniziato la sua realizzazione utilizzando prospettive varie e altri elementi. Utilizzando l'… -